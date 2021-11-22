Video Yaşam Derbideki gol sevinci hayatına mal oldu | Video
Derbideki gol sevinci hayatına mal oldu | Video

Derbideki gol sevinci hayatına mal oldu | Video

22.11.2021 | 11:42

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken Fenerbahçe’nin 90+4’üncü dakikada attığı galibiyet golünün sevinciyle ayağa fırlayan yaşlı adam bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesindeki yeğeni Ercan Uysal'a ait kahvehanede dün akşam saat 21.00 sıralarında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen 64 yaşındaki evli 2 çocuk 6 torun sahibi Ahmet Uysal maçın 90+4'üncü dakikasında Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün sevinciyle bir anda ayağa fırladığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla hemen Alaşehir merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Uysal burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Uysal'ın kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. Hasta bir Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk Bayrağı resmi yaptırdığı öğrenildi.

Kahvehane sahibi Ercan Uysal, "Maç çok heyecanlıydı. Maçın son dakikalarında, Fenerbahçe gol attı. Dayım rahatsızlanarak, yere düştü, hemen kendi imkanlarımızla özel hastaneye kaldırdık, ama kurtarılamadı" derken, mahalle muhtarı ve aynı zamanda bacanağı olan Abdurahman Malçok, "Bacanağım hasta bir Fenerbahçe taraftarıydı. Akşam maçta Fenerbahçe gol atınca kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetti" dedi.

Ahmet Uysal'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

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