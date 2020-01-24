Bakan Albayrak: Türkiye son 1 yılda büyük iyileşme kaydetti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu.Çok sayıda uluslararası kuruluş ve fon yöneticisiyle bir araya geldik." dedi.