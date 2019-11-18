Ekimde 142 bin konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumunun konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 142 bin 810 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 451 konutla ilk sırada (yüzde 17,1) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 978 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 9 bin 12 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 13 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 93 konutla Bayburt oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Ekimde 142 bin konut satıldı 18.11.2019 | 17:38
01:20
Küresel borç seviyesi rekor kırdı 18.11.2019 | 17:38
00:44
Tarihin en uzun uçuşu gerçekleştirildi 18.11.2019 | 17:38
20:28
Açık bankacılık ile fıntech sektörü ve ekonomide nasıl değişimler yaşanacak? 18.11.2019 | 15:38
09:35
Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar 18.11.2019 | 12:54
21:04
Turkcell’den Fintech atağı 18.11.2019 | 12:40
05:57
Borsa İstanbul 106 bin seviyesini aşarak son bir yılın zirvesine ulaştı! 18.11.2019 | 11:13
01:21
"FED'in mevcut politikası uygun" 14.11.2019 | 17:38
01:19
"Bölgenin en büyük borsasıyız" 14.11.2019 | 17:38
01:04
Türkiye dünyanın lojistik üssü oluyor 14.11.2019 | 17:38
01:20
Tesla Berlin'de fabrika kuruyor 13.11.2019 | 17:35
02:10
Hazine'den algı operasyonlarına tepki 13.11.2019 | 17:35
01:07
Fitch 20 bankanın görünümünü yükseltti 13.11.2019 | 17:35
01:21
Cari denge 4 aydır fazla veriyor 12.11.2019 | 17:46
01:11
THY'nin doluluk oranı 83,3'e ulaştı 12.11.2019 | 17:46
01:19
Türk Eximbank faizleri indirdi 12.11.2019 | 17:46
01:26
İhracatçı için yeşil pasaport kolaylığı 11.11.2019 | 17:21
01:29
Balkanlara ihracat arttı 11.11.2019 | 17:21
01:47
Demir İpek Yolu 2 yılda 275 bin ton yük taşıdı 11.11.2019 | 17:21
01:35
Güçlü finans için dev adımlar 11.11.2019 | 17:21