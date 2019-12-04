Varlık Fonu'ndan petrokimya tesisi yatırımı
Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanında yatırım gerçekleştirecek. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla (57 milyar 500 milyon TL) rafineri ve petrokimya tesisi kuracak.
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