Barış Ürkün: Destek paketi piyasalar için olumlu

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da yayına katılarak ABD'de Joe Biden'ın açıkladığı yeni alt yapı destek paketinin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. Ürkün, ABD'de PMI verilerinin 37 yılın en yüksek değerinin görüldüğünü ifade ederek, "Destek paketini piyasalar olumlu olarak algılıyor" dedi.