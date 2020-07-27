Borsa İstanbul’da tarihi gün! İki sıfır atılmasının borsaya etkileri ne olacak?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 27.07.2020 | 12:27
02:45
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 27.07.2020 | 12:21
01:01
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 27.07.2020 | 11:48
02:34
09:02
02:14
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 24.07.2020 | 16:53
01:48
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 24.07.2020 | 16:43
03:05
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 24.07.2020 | 16:36
02:10
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 24.07.2020 | 14:13
01:13
03:02
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 24.07.2020 | 11:18
01:42
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 24.07.2020 | 11:09
02:39
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 24.07.2020 | 10:41
01:41
Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek 23.07.2020 | 17:33
03:38
Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada 23.07.2020 | 16:16
01:52
Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli 23.07.2020 | 16:09
02:38
Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi 23.07.2020 | 16:07
04:39
Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı! 23.07.2020 | 14:18
01:24
ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 23.07.2020 | 13:46
03:43
Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak 23.07.2020 | 12:27
Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştirdi. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı. Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul’daki bu tarihi günü A Para’da değerlendirdi.