Borsa İstanbul’da tarihi gün! İki sıfır atılmasının borsaya etkileri ne olacak?

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştirdi. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı. Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul’daki bu tarihi günü A Para’da değerlendirdi.