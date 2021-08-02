Türkiye'de ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bakan Muş, "Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı." açıklamasında bulundu. Bakan Muş ayrıca, son 12 aylık ihracat rakamıyla ilgili, "İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.