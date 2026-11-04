SON DAKİKA! Emekli maaşı düzenlemesi Meclis’e geliyor! AK Parti kaynakları tarih verdi

Başkan Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı Cumhur İttifakı tarafından hazırlanacak kanun teklifine çevrildi. Refah payı ve seyyanen zam formülleri öne çıkarken AK Parti kaynakları düzenleme için tarih verdi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN DÜZENLEME MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin yaptığı sunumda emekli maaşı düzenlemesi için mesaj vermişti.

Bakan Işıkhan, emeklilerin durumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DÜZENLEME BÜTÇE SONRASI MECLİS'TE

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre emekli maaşlarına ilişkin düzenleme bütçe görüşmeleri sonrası Meclis'te olacak. Bütçe görüşmelerinin ise 27 Kasım'da bitmesi bekleniyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör