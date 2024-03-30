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Haberler Galeri Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:33

Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Kahramanmaraş Elbistan seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Elbistan'da seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, YSK Elbistan yerel secim sonuçları ve oy oranları öğrenme sayfası.

Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Kahramanmaraş Elbistan seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte 31 Mart 2024 Elbistan yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kahramanmaraş Elbistan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Murat Mercan

CHP: Erkan Gürbüz

İYİ Parti: Mustafa Bölükbaşı

DEM Parti: Dilan Çetin

Yeniden Refah: Eyyüp Ceran

TİP: Erol Kal

Zafer Partisi: Hatice Kahraman

Elbistan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

KAHRAMANMARAŞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kahramanmarş'ta diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Afşin Seçim Sonuçları

Andırın Seçim Sonuçları

Çağlayancerit Seçim Sonuçları

Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları

Ekinözü Seçim Sonuçları

Elbistan Seçim Sonuçları

Göksun Seçim Sonuçları

Nurhak Seçim Sonuçları

Onikişubat Seçim Sonuçları

Pazarcık Seçim Sonuçları

Türkoğlu Seçim Sonuçları

Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Murat Mercan, CHP Erkan Gürbüz, İYİ Parti Mustafa Bölükbaşı, DEM Parti Dilan Çetin, Yeniden Refah Eyyüp Ceran, TİP Erol Kal, Zafer Partisi Hatice Kahraman ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elbistan seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Elbistan seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ELBİSTAN MAHALLELERİ

Ağlıca

Akarca

Akbayır

Akören

Aksakal

Alembey

Alkayaoğlu

Armutalan

Atmalıkaşanlı

Bahçelievler

Bakış

Balıkçıl

Battalgazi

Beştepe

Beyyurdu

Büyükyapalak

Ceyhan

Cumhuriyet

Çalış

Çatova

Çıtlık

Çiçek

Demircilik

Dervişçimli

Doğan

Eldelek

Elmalı

Esentepe

Evcihüyük

Fakıoğlu

Geçit

Gökçek

Güblüce

Gücük

Gümüşdöven

Günaltı

Gündere

Güneşli

Güvercinlik

Hacıhasanlı

Hasanalili

Hasankendi

Horhor

Izgın

İğde

İkizpınar

İncecik

Kalaycık

Kalealtı

Kangal

Kantarma

Karaelbistan

Karahasanuşağı

Karahüyük

Karamağara

Kavaktepe

Kayageçit

Keçemağara

Kışla

Kızılcaoba

Köprübaşı

Körücek

Köseyahya

Köşk

Küçükyapalak

Kümbet

Orhangazi

Ovacık

Özbek

Özcanlı

Pınarbaşı

Sarıyatak

Sevdilli

Söğütlü

Sünnet

Tapkıran

Tapkırankale

Taşburun

Tepebaşı

Tepebaşı (Gücük)

Topallı

Toprakhisar

Türkören

Uncular

Uzunpınar

Yalak

Yalıntaş

Yapılı

Yapılıpınar

Yapraklı

Yeşilyurt

Yoğunsöğüt

Yunus Emre

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