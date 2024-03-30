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Haberler Galeri Kocaeli Başiskele Seçim Sonuçları | YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:20

Kocaeli Başiskele Seçim Sonuçları | YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında il, ilçe, belde ve mahallelerde yerel yöneticiler yeniden seçilecek. 1393 belediyede gerçekleştirilecek olan seçimlerde belediye başkanları ve muhtarlar için oy kullanan vatandaşlar, YSK'nın yayınladığı oy oranları ışığında sonuçları değerlendirebilecek. Kocaeli Başiskele seçim sonuçları da YSK verileri ile anlık olarak sayfamıza yansıyacak. İşte Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları ekranı üzerinden ilçedeki oy oranları ve adayların aldığı oy sayıları görüntülenebiliyor. İkamet ettiğiniz ilçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak Başiskele yerel seçim sonuçları hakkında güncel verilere ulaşabilir, sorgulama yaparak diğer ilçelere göz atabilirsiniz. YSK 31 Mart seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

KOCAELİ BAŞİSKELE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Başiskele seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ BAŞİSKELE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Yasin Özlü

CHP: Osman Anıl Acurman

DEM Parti: Berfin Tunç

Yeniden Refah: Uğur Yüksel

Zafer Partisi: Alper Gülebaş

DSP: Berkay Pelin

TKP: Mehmetcan Ergünöz

Kocaeli Başiskele Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli Başiskele'de AK Parti Mehmet Yasin Özlü, CHP Osman Anıl Acurman, DEM Parti Berfin Tunç, Yeniden Refah Uğur Yüksel, Zafer Partisi Alper Gülebaş, DSP Berkay Pelin, TKP Mehmetcan Ergünöz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAŞİSKELE MAHALLELERİ

Başiskele'de 37 mahalle vardır:

Aksığın

Altınkent

Atakent

Aydınkent

Barbaros

Camidüzü

Damlar

Doğantepe

Döngel

Fatih

Havuzlubahçe

Karadenizliler

Karşıyaka

Kazandere

Kılıçarslan

Körfez

Kullar Tepecik

Kullar Yakacık

Mahmutpaşa

Mehmetağa

Ovacık

Paşadağ

Sahil

Sepetlipınar

Serdar

Serindere

Servetiye Cami

Servetiye Karşı

Seymen

Şehitekrem

Tepecik

Vezirçiftliği

Yaylacık

Yeniköy Merkez

Yeşilkent

Yeşilyurt

Yuvacık Yakacık

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