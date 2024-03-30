Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:20
Kocaeli Başiskele Seçim Sonuçları | YSK Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında il, ilçe, belde ve mahallelerde yerel yöneticiler yeniden seçilecek. 1393 belediyede gerçekleştirilecek olan seçimlerde belediye başkanları ve muhtarlar için oy kullanan vatandaşlar, YSK'nın yayınladığı oy oranları ışığında sonuçları değerlendirebilecek. Kocaeli Başiskele seçim sonuçları da YSK verileri ile anlık olarak sayfamıza yansıyacak. İşte Başiskele yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…