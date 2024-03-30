Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Derince 31 Mart'taki yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlıyor. İlçe sakinleri, yeni bir belediye başkanı seçmek üzere heyecanla sandık başına gidecekler. Derince 'de yaşayan seçmenler, seçim sonuçlarını merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sunulan canlı ve anlık verilere sabah.com.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair detaylar ve oy oranları da sabah.com.tr'de yayınlanacak.

KOCAELİ DERİNCE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Derince seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.