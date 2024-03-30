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Haberler Galeri Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:58

Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın resmi verilerine dayanarak sunulan Derince yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında, 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Derince 31 Mart'taki yerel seçimler için hazırlıklarını tamamlıyor. İlçe sakinleri, yeni bir belediye başkanı seçmek üzere heyecanla sandık başına gidecekler. Derince 'de yaşayan seçmenler, seçim sonuçlarını merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sunulan canlı ve anlık verilere sabah.com.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair detaylar ve oy oranları da sabah.com.tr'de yayınlanacak.

KOCAELİ DERİNCE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Derince seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DERİNCE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İbrahim Şirin

CHP: Sertif Gökçe

İYİ Parti: Hüseyin Süer

Yeniden Refah Partisi: Gökhan Açık

Zafer Partisi: Selman Gürpınar

Kocaeli Derince Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli Derince 'de AK Parti İbrahim Şirin, CHP Sertif Gökçe, İYİ Parti Hüseyin Süer, Yeniden Refah Partisi Gökhan Açık ve Zafer Partisi Selman Gürpınar ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DERİNCE MAHALLELERİ

Derince 'de 17 mahalle vardır:

  1. Çavuşlu
  2. Çenedağ
  3. Çınarlı
  4. Deniz
  5. Dumlupınar
  6. Fatih Sultan
  7. Geredeli
  8. İbnisina
  9. Karagöllü
  10. Kaşıkçı
  11. Mersincik
  12. Sırrıpaşa
  13. Tahtalı
  14. Terziler
  15. Toylar
  16. Yavuz Sultan
  17. Yenikent
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