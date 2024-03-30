Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:58
Kocaeli Derince seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın resmi verilerine dayanarak sunulan Derince yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında, 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.