Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:50
Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Gebze ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Gebze yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Gebze yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.