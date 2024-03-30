Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seçim heyecanı dorukta! 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri yeni bir belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecekler. Gebze'de yaşayan seçmenler, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere, sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecekler.

KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Gebze seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.