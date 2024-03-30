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Haberler Galeri Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:50

Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Gebze ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Gebze yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Gebze yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seçim heyecanı dorukta! 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri yeni bir belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecekler. Gebze'de yaşayan seçmenler, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını takip edecekler. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere, sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecekler.

KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Gebze seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Zinnur Büyükgöz

İYİ Parti: Sadık Güvenç

Yeniden Refah Partisi: Kamil Ergun

TİP: Erkan Baş

Zafer Partisi: Koray Topçu

Kocaeli Gebze Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

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Kandıra Seçim Sonuçları

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Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ GEBZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli Gebze 'de AK Parti Zinnur Büyükgöz, İYİ Parti Sadık Güvenç, Yeniden Refah Partisi Kamil Ergun, TİP Erkan Baş ve Zafer Partisi Koray Topçu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Gebze seçim sonuçları | YSK Gebze yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ GEBZE MAHALLELERİ

Kocaeli Gebze 'de 40 mahalle vardır:

  1. Adem Yavuz
  2. Ahatlı
  3. Arapçeşme
  4. Balçık
  5. Barış
  6. Beylikbağı
  7. Cumaköy
  8. Cumhuriyet
  9. Denizli
  10. Duraklı
  11. Elbizli
  12. Eskihisar
  13. Gaziler
  14. Güzeller
  15. Hacıhalil
  16. Hatipler
  17. Hürriyet
  18. İnönü
  19. İstasyon
  20. Kadıllı
  21. Kargalı
  22. Kirazpınar
  23. Köşklü Çeşme
  24. Mevlana
  25. Mimar Sinan
  26. Mollafenari
  27. Muallimköy
  28. Mudarlı
  29. Mustafapaşa
  30. Osman Yılmaz
  31. Ovacık
  32. Pelitli
  33. Sultan Orhan
  34. Tatlıkuyu
  35. Tavşanlı
  36. Tepemanayır
  37. Ulus
  38. Yağcılar
  39. Yavuz Selim
  40. Yenikent
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