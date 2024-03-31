Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:30
Van İpekyolu seçim sonuç takip ekranı! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Pazar günü seçmenler vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmek üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. YSK verilerine göre yurt içinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerin yeni yöneticileri belli olacak. Seçim günü dakika dakika İpekyolu seçim sonuçları canlı ve güncel sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. İpekyolu yerel seçim sonuçları, İpekyolu seçim sonucuna ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile İpekyolu Seçim sonuçları 2024 takip ekranı