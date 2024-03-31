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Haberler Galeri Van İpekyolu seçim sonuç takip ekranı! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Van İpekyolu seçim sonuç takip ekranı! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü seçmenler vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmek üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. YSK verilerine göre yurt içinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerin yeni yöneticileri belli olacak. Seçim günü dakika dakika İpekyolu seçim sonuçları canlı ve güncel sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. İpekyolu yerel seçim sonuçları, İpekyolu seçim sonucuna ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile İpekyolu Seçim sonuçları 2024 takip ekranı

Van İpekyolu seçim sonuçları! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İpekyolu seçim sonuçları 2024 yerel seçimleri dolayısıyla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacak. Yurt genelinde seçmenlerin oy kullanacağı seçimde İpekyolu seçim sonuçları araştırılıyor. İpekyolu 31 Mart seçim sonuçları da YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasından kontrol edilebilecek. İşte sabah.com.tr İpekyolu 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

VAN İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Van İpekyolu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Van İpekyolu seçim sonuçları! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İsa Erge

CHP: Ömer Doğan

İYİ Parti: Sergen Saygın

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Bilici

Zafer Partisi: Ahmet Efkan Filiz

DEM Parti:Cevdet Altındağ

Van İpekyolu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Van İpekyolu seçim sonuçları! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Van İpekyolu''nda AK Parti İsa Erge, CHP Ömer Doğan, İYİ Parti Sergen Saygın, Yeniden Refah Partisi Mehmet Bilici, DEM Parti Cevdet Altındağ ve Zafer Partisi Ahmet Efkan Filiz

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Van İpekyolu seçim sonuçları! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Mardin'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bahçesaray Seçim Sonuçları

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Van İpekyolu seçim sonuçları! YSK İpekyolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İPEKYOLU MAHALLELERİ

AĞZIKARA

AKTAŞ

ALİPAŞA

ARITOPRAK

AŞAĞIÇİTLİ

AŞAĞIGÖLALAN

BAHÇIVAN

BAKLATEPE

BAKRAÇLI

BEŞÇATAK

BOSTANİÇİ

BUZHANE

CEVDET PAŞA

CUMHURİYET

ÇALIMLI

DEĞİRMENARKI

DEĞİRMENKÖY

DEREÜSTÜ

DİBEKLİ

ERÇEK

ESENLER

GÖVELEK

HACIBEKİR

HAFİZİYE

HALİLAĞA

HATUNİYE

ILIKAYNAK

IRGAT

KARAGÜNDÜZ

KARAKOÇ

KARPUZALANI

KARŞIYAKA

KAVUNCU

KAYMAKLI

KEVENLİ

KIRATLI

KÖŞEBAŞI

ORTANCA

SARMAÇ

SELİMBEY

SERHAT

SEYİT FEHİM ARVASİ

ŞEREFİYE

VALİ MİTHAT BEY

YALI

YALINAĞAÇ

YATIKSIRT

YENİ

YUKARIGÖLALAN

YUKARIGÜNEYCE

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