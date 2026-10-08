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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 13:30

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Zonguldak'taki konseri sırasında merdivenden düşerek ayağını sakatlayan ve ardından tedavi sürecine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey, magazin gündeminde yer almıştı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından bir süredir fizik tedavi gören ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni bir videoyla son sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
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Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Afyonkarahisar'daki bir festivalde sahne alarak sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan ünlü şarkıcı Merve Özbey, konser molasında talihsiz bir kaza geçirmişti. Sahneden inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşen başarılı sanatçı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla bölge hastanesine kaldırılmıştı.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Yaşanan kaza sonrası ilk etapta kolundan sakatlandığı sanılan ünlü şarkıcı, asıl sorunun ayağında olduğunu belirterek tedavisini sürdürmek üzere İstanbul'a sevk edilmişti.

Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

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Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"

İstanbul'a geldikten sonra kendi doktoruyla tedavi sürecine başlayan Merve Özbey, yaşadığı talihsizliği ve sağlık durumunu gözleri dolu dolu anlatmıştı. Sakatlığının detaylarını paylaşan ünlü isim, "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Özbey'in bu açıklaması sonrası hayranlarından binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağmıştı.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Uygulanan yoğun tedavi sürecinin ardından Merve Özbey, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayarak müjdeli haberi verdi.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

"DUALARLA VE FİZİK TEDAVİYLE BU İŞİ BAŞARDIK"

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Çok şükür çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım. Mesaj atan, arayan, soran bütün herkesten Allah razı olsun.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Vallahi dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür. Yoğun böyle fizik tedaviler ve evde verdiği sistemlerle ayaktayım. Her şey yolunda. Adım atabiliyorum. Merdiven çıkabiliyorum.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı… | Video

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani. Çok şükür bunu da atlattık. Allah'ın sevgili kuluymuşuz" diyerek yaşadığı zorlu günleri geride bıraktığını duyurdu.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da doğan Merve Özbey, Türk pop müziğinin öne çıkan kadın solistlerinden biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği teorisi eğitimi alan sanatçı, müzik kariyerine Ebru Gündeş, Demet Akalın ve Bengü gibi usta isimlerin vokalistliğini yaparak başladı.

Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Erdem Kınay'ın projesinde seslendirdiği "Helal Etim" parçasıyla geniş kitlelerce tanınan Özbey; "Yaş Hikayesi", "Vuracak", "Yaramızda Kalsın" ve "Kaptan" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazındı. Güçlü vokali ve arabesk-pop tarzındaki yorumuyla müzik listelerinin üst sıralarında yer almaya devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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