Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı…

Vallahi dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür. Yoğun böyle fizik tedaviler ve evde verdiği sistemlerle ayaktayım. Her şey yolunda. Adım atabiliyorum. Merdiven çıkabiliyorum.

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