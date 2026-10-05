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Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:45 Son Güncelleme: 5.10.2026 09:59

Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Afyonkarahisar'daki konseri sırasında talihsiz bir kaza geçiren ünlü şarkıcı Merve Özbey, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili ilk müdahalenin ardından İstanbul'a dönen ünlü isim, yaşadığı olayın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyonkarahisar'da katıldığı bir festival kapsamında sevenleriyle buluştuğu sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Sahnede gösterdiği performansla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan ünlü isim, verdiği ara sırasında dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

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Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sahne arkasına çağrılan sağlık ekipleri, ünlü isme ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kontrol amaçlı olarak en yakın bölge hastanesine sevk edilen Özbey, hayranlarını korkuttu.

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Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video

YANLIŞ TEŞHİSİ İSTANBUL'A DÖNÜŞTE DÜZELTTİ

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından vakit kaybetmeden İstanbul'a gitme kararı alan Merve Özbey, sağlık durumu hakkında merak edilenleri bizzat paylaştı. Olay anında sakatlığın kolunda gerçekleştiğinin düşünüldüğünü belirten ünlü şarkıcı, asıl sorunun ayağında ortaya çıktığını açıkladı.

Tedavisine kendi doktoruyla devam edeceğini bildiren Özbey, "Kol denmiş ama ayak maalesef" diyerek yaşadığı talihsizliği özetledi.

"EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM"

Gözleri dolu dolu açıklama yapan başarılı sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım". Özbey'e hayranlarından çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

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Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
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