Gözleri dolu dolu anlattı! Merve Özbey merdivenden düştü: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

"EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM"

Gözleri dolu dolu açıklama yapan başarılı sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım". Özbey'e hayranlarından çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör