Beylikdüzü’nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü’nde okul var mı, yok mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.