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Beylikdüzü'nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü'nde okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
14:14
Beylikdüzü'nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü'nde okul var mı, yok mu?
İstanbul'da etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonrası Beylikdüzü'nde okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemde. Özellikle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat'ta ders zili çalacak mı yoksa eğitime ara mı verilecek sorusunun yanıtını arıyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, İstanbul Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Beylikdüzü'nde okul var mı, yok mu?