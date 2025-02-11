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Haberler Yaşam Beylikdüzü'nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü'nde okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:14

Beylikdüzü'nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü'nde okul var mı, yok mu?

İstanbul'da etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonrası Beylikdüzü'nde okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemde. Özellikle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat'ta ders zili çalacak mı yoksa eğitime ara mı verilecek sorusunun yanıtını arıyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, İstanbul Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? 12 Şubat yarın Beylikdüzü'nde okul var mı, yok mu?

Beylikdüzü’nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü’nde okul var mı, yok mu?

Beylikdüzü'nde yaşayan öğrenciler ve veliler, 12 Şubat Pazartesi günü okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte "Beylikdüzü'nde okullar tatil mi?" sorusu gündeme gelirken, İstanbul Valiliği'nin yapacağı duyuru bekleniyor. İşte merak edilen detaylar…

Beylikdüzü’nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü’nde okul var mı, yok mu?

İSTANBUL'UN YEDİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı etkisini sürdürürken, altı ilçe için kar tatili kararı verildi. Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

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Beylikdüzü’nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü’nde okul var mı, yok mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Beylikdüzü’nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü’nde okul var mı, yok mu?

İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Beylikdüzü’nde yarın okullar tatil mi? Kaymakamlık açıklamaları ile 12 Şubat Beylikdüzü’nde okul var mı, yok mu?

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Beylikdüzü'nde 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Beylikdüzü Valiliği'nin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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