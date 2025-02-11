Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş genelinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülen yağışların görüş mesafesini düşürebileceği ve ulaşımı daha da zorlaştırabileceği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının birkaç gün daha sürebileceğini ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.