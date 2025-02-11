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Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:28
Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?
Kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları sebebiyle Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. 11 Şubat Salı günü için geçerli olan tatil haberini alan veliler ve öğrenciler, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla kararın yarın için de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Kaymakamlıklardan ve Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde bugün geçerli olan kar tatilinin yarına uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar.