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Haberler Yaşam Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:28

Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?

Kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları sebebiyle Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. 11 Şubat Salı günü için geçerli olan tatil haberini alan veliler ve öğrenciler, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla kararın yarın için de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Kaymakamlıklardan ve Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde bugün geçerli olan kar tatilinin yarına uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar.

Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?

Yurt genelinde pek çok bölgede yaşanan kar yağışı Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde bugün eğitime bir gün ara verildi. Elbistan'da ise taşımalı eğitim yapılmayacağı, Pazarcık, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki 20 mahallede de eğitime ara verildiği kaydedildi. Bu noktada veliler ve öğrenciler Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla araştırmaları hızlandırdı.

Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün (11 Şubat Salı) tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

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Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaymakamlıklar ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından bir açıklama yapılması halinde ayrıntılar haberimizde yer alacak.

Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş’ta okul var mı?

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş genelinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülen yağışların görüş mesafesini düşürebileceği ve ulaşımı daha da zorlaştırabileceği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının birkaç gün daha sürebileceğini ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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