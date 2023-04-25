HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan’dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek

HDP, ÖZERKLİK VE OPERASYONLARIN DURMASINI İSTİYOR, KILIÇDAROĞLU DA BENZER DÜŞÜNCEDE

HDP, seçim beyannamesinde sınır içinde ve dışında terör operasyonlarının durmasını istediğini açıkça bildirdi. Yine Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlığını sonlandırması gerektiği de beyannamede yer alıyor. CHP, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların süresini uzatmak için TBMM'den geçen tezkereye, PKK'nın da talep ettiği gibi 'hayır' oyu vermişti. Bu da CHP ile HDP'nin bu konuda farklı düşünmediğine işaret ediyor. Yine Kılıçdaroğlu sık sık sınır ötesinde TSK'nın bulunmasına karşı çıkıyor, ki bu HDP'nin kırmızı çizgilerinden biri. YPG/PKK'yı baskı altında tutan ve sınırlara yanaştırmayan TSK'nın geri çekilmesi terör örgütü tarafından uzun vadeli emelleri için kritik öneme sahip.

Özerklik konusunda da, CHP'nin daha önce destek veren birçok açıklaması bulunuyor. Kayyum uygulamasının kaldırılması konusunda da anlaşıldığını zaten Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı son görüşme sonrası bizzat açıklamıştı.

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