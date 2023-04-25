HDP’li Salihe Aydeniz'den skandal sözler: "Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek" | Video
7’li koalisyonun ortaklarından HDP’nin Bingöl'de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz, peş peşe skandal açıklamalara imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan’ı özgürleştirme vaadinde bulunan Aydeniz, "Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek.Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diyerek başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 6'lı koalisyon ortaklarına mesajı verdi.
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