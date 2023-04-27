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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

SİVRİHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SİVRİHİSAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SİVRİHİSAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,303 | Katılım Oranı: %86.36
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.927,769 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %24.293,316 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %15.252,081 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.62358 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6893 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2433 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,334 | Katılım Oranı: %78.84
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.566,860 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.635,938 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.82508 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı