|İLÇE
|ADAY
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|ORAN
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Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirci
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölmarmara
Açılan Sandık Oranı %0
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Gördes
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırkağaç
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Köprübaşı
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Kula
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Salihli
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Sarıgöl
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Saruhanlı
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Selendi
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Soma
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Şehzadeler
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Turgutlu
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Yunusemre
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