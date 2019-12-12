GELECEK

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    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Akçaabat
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Araklı
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Arsin
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Beşikdüzü
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Çarşıbaşı
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Çaykara
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Dernekpazarı
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Düzköy
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Hayrat
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Köprübaşı
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Maçka
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Of
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Ortahisar
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Sürmene
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Şalpazarı
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Tonya
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Vakfıkebir
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Yomra
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