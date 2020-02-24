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Adapazarı
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Akyazı
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Arifiye
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Erenler
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Ferizli
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Geyve
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Hendek
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Karapürçek
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Karasu
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Kaynarca
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Kocaali
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Pamukova
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Sapanca
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Serdivan
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Söğütlü
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Taraklı
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