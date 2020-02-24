GBP

  • KISALTMA

    GBP

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Karnap

  • KURULUŞ TARİHİ

    24/02/2020
GBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
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Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tillo
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BELDELER ADAY OY ORAN
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
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