|İLÇE
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Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
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Pınarbaşı
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Sarıoğlan
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Sarız
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Talas
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Tomarza
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Yahyalı
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Yeşilhisar
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