Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ahmetli
Açılan Sandık Oranı %0
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Akhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaşehir
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Demirci
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Gölmarmara
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Gördes
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Kırkağaç
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Köprübaşı
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Kula
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Salihli
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Sarıgöl
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Saruhanlı
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Selendi
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Soma
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Şehzadeler
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Turgutlu
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Yunusemre
Açılan Sandık Oranı %0
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