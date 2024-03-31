MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
Kadir Altundağ 0 %0 Detay
Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Çiçek 0 %0 Detay
Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
Metin Ölmez 0 %0 Detay
Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
Gültekin Çetinkaya 0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
Necdet Türker 0 %0 Detay
Seben
Açılan Sandık Oranı %0
Murat Özkan 0 %0 Detay
Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
Ersin Baş 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay