|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
|Kadir Altundağ
|0
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Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Çiçek
|0
|%0
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Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
|Metin Ölmez
|0
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Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
|Gültekin Çetinkaya
|0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
|Necdet Türker
|0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Özkan
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Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
|Ersin Baş
|0
|%0
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