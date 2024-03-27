MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KELEŞ 0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
REFİK KURUKIZ 0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay