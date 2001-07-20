SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Beşiri
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Gercüş
Açılan Sandık Oranı %0
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Hasankeyf
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozluk
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Sason
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
Balpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bekirhan
Açılan Sandık Oranı %0
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İkiköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yücebağ
Açılan Sandık Oranı %0
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