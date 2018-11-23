|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
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Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beğendik
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Gökçebağ
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Kayabağlar
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Veyselkarani
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