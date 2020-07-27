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Teknokulis Galeri 21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

21 'lık açık kaynaklı kod ''na taşındı

, tüm dünyayı etkileyecek bir doğal afet olması halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilmiş bir ambar. 'in Svalbard Adası'na yapılan Kıyamet Ambarı'nda, yeryüzündeki tüm bitkilerin tohumları saklanıyor. Bir süre önce 21 büyüklüğünde açık kaynaklı kod Norveç'teki ambarın yakınlarındaki bir kömür madenine taşındı.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

'e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh'un Gemisi yer alıyor.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

İnsanlığı etkileyecek bir afet halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilen tesisin yer aldığı ve 'insanlığın son umudu' olarak da anılan bölge artık 21 'lık açık kaynaklı koda da ev sahipliği yapıyor.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sahibi olduğu Github 21 büyüklüğündeki açık kaynaklı kodu 'kıyamet deposu'na taşıdı.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

'teki Kıyamet Deposu'nun yakınlarındaki bir kömür madenine veri taşıyan GitHub'un nihai hedefi ise 'GitHub Kuzey Kutbu Kod Deposu'nu oluşturmak.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

Yedeklenen verilerin içerisinde hangi açık kaynaklı kodların bulunduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. GitHub, sürecin ne zaman tamamlanacağına dair de bir açıklama yapmadı.

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'Kıyamet Ambarı'na taşındı

'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti.

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