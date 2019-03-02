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3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Dünyada bilimin açıklayamadığı iddia edilen, hala sırrını saklayan birçok olay var. Hangisi doğru hangisi yalan bilinmiyor ama ortak özellikleri çok ilginç olmaları. İşte sebebi bir türlü anlaşılamayan, gizemi çözülemeyen olaylar...

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Hala açıklanamamış dünya üzerindeki sayısız olaydan derlediğimiz listeye bakabilirsiniz.

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

DENİZ KAVİMLERİ

Deniz kavimleri en ilginç olaylardan biridir.

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Kim oldukları ya da nereden geldikleri hala büyük bir muamma. MÖ. 1200 dolaylarında Yunan yarımadası, Ege ve Akdeniz kıyıları, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin'deki tüm şehirleri yakıp yıkarak üzerinden geçmişler, Antik Mısır'ın içlerine kadar ilerlemişler.

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Doğu Akdeniz'deki medeniyetler, Hititler, Yunanlar ve Minos Uygarlığı gibi pek çok uygarlığın ya çökmesine ya da gerilemesine yol açmışlar, Troya kenti tümüyle yok olmuş, Ugarit şehri düşmüş örneğin...

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

'nı kapatan bu istilanın önünde hiçbir güç duramamış ve uygarlık yaklaşık bin yıl geriye sarmış.

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

Antik Yakın Doğu'nun tarihine dair kayıtlı ne varsa bu istilayla yok olmuş o yüzden haklarında detaylı hiçbir şey bilinemiyor.

3000 yıldır sırrı çözülemiyor! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

İstila ettikleri yerlere mi yerleştiler yoksa geldikleri yere geri mi döndüler?

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