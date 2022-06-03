Teknolojik gelişmeler günlük yaşantımızı kolaylaştırırken, yaşamın birçok bölümünü olumlu yönde etkiliyor.
3D yazıcıyla yapılan iş şaşkına çevirdi: Tıp dünyasında bir devrim!
Teknolojik çalışmalar son yıllarda birçok farklı konuda kullanılmaya başladı. Özellikle tıp alanında kullanılan 3D baskı çalışmaları gün geçtikçe artmaya başladı. Yapılan en son çalışma ise doğuştan kulağında sorun olan genç bir kadına yapılan kulak operasyonu oldu.
Teknolojik gelişmelerin en çok etki ettiği alanlardan biri de tıp dünyası oldu.
Son yıllarda kullanımı artan 3 boyutlu baskı teknolojileri sağlık konusunda büyük adımlar atılmasına yardımcı oluyor.
Uzmanlar 3D baskıyla organ oluşturuyor.
En son yapılan uygulamayla doğuştan küçük bir kulağa sahip olan Meksika'lı bir hastaya yapılan 3D bir kulak nakledildi.
Hastanın hücrelerinden üretilen 3D organ, kadının normal boyutlarda bir kulağa sahip olmasını sağladı.
20'li yaşlarında olduğu belirtilen kadın, 'mikritia' isimli 'kulak yokluğu' hastalığı ile doğdu.