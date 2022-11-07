Android tekrardan uyardı! Bu kaçıncı oldu

ThreatFabric, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Almanya'daki kullanıcıların hepsinin bu saldırılarla hedef alındığını ve bilgisayar korsanlarının yüksek düzeyde başarı elde ettiğini söylüyor. ThreatFabric'e göre, bu yeni kampanyalar son birkaç aydır çok aktif oldu ve binlerce potansiyel dolandırıcılık kurbanına ulaştı. Aslında, en son Android "Dropper" uygulama setinin 100.000'den fazla kez indirildiği düşünülüyor ve bu da bunu ciddi bir sorun haline getiriyor.