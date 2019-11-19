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Pro 'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

, 11 ve iPhone 11 Pro serisi telefonlarının ardından bu kez büyük bir sürpriz yaptı ve Pro adında yepyeni bir ürün tanıttı. Cihaz 'de de satışa çıktı. Peki AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir? AirPods 2 ile karşılaştırıldığında ne gibi özellikler sunuyor? İşte detaylar...

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Pro takısından da anlaşılabileceği üzere standart AirPods'tan farklı olarak yeni özelliklere sahip olan AirPods Pro'nun en önemli özelliği ise "Aktif Gürültü Engelleme" teknolojisi.

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Bu teknoloji sayesinde artık sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletebileceksiniz. Yani gürültülü bir ortamda (örneğin yolda) telefonda konuşurken etrafınızda gürültü olsa dahi sesinizi akıcı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz.

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Kulaklıkların dikkat çeken bir başka özelliği ise tasarım tarafında... Kulağa daha iyi oturan Pro'nun kulağınızdan düşme olasılığı artık daha düşük ve kulağa daha iyi oturduğundan sesi daha iyi alıyorsunuz.

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Tasarım değişikliğine paralel olarak Pro'nun şarj kasası da diğer modellere kıyasla daha geniş bir yapıda.

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Yeni kulaklıklar yumuşak ve esnek silikon kulakiçi parçasına sahip. Ayrıca kulaklıkta suya ve tere karşı dayanıklılık özelliği var. Basın açıklamasına göre çift mikrofonlu bir sistem kullanılan kulaklık, ses sinyallerini saniyede 200 defa uygun şekilde düzenliyor.

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Pro'lar, 5 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Bu süre boyunca Aktif Gürültü Engelleme özelliği aktif olarak kullanım durumunda ise 4,5 saate, konuşma durumunda ise 3,5 saate düşecek. Kablosuz şarjlı kılıf ise 24 saatten fazla dinleme ve 18 saatten fazla konuşma süresi sağlayacak.

Apple AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! AirPods Pro'nun Türkiye fiyatı nedir?

Yeni Şeffaflık modu ise dışarıdan gelen sesleri kullanıcılar ne kadar duymak istiyorsa o kadar duyabilecek. Güç sensörü de şarkıları çalmayı, durdurmayı ve geçmeyi mümkün kılacak. Ayrıca bu sistemle aramalar cevaplanabilecek.

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