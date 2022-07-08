Apple bir efsaneyi canlandırıyor!
Apple, ilk iPhone'un unutulmaz duvar kağıdını 15 yıl aradan sonra tekrar getiriyor.
2007 yılında hayatımıza giren iPhone, o günden bu yana akıllı telefon sektörüne liderlik ediyor.
Sürekli yeni bir farklılığın görüldüğü beta sürümünde bu sefer de ilk iPhone'un duvar kağıdı olan palyaço balıklarının geri döndüğü görüldü.
Günümüz standartlarına uyarlanan ve daha kaliteli hale getirilen fotoğraf, güncellenmiş.
İlk iPhone'un tanıtım etkinliğinde görülen duvar kağıdının görülmesinin ardından 15 yıl geçti.