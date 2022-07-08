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Teknokulis Galeri Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

Apple, ilk iPhone'un unutulmaz duvar kağıdını 15 yıl aradan sonra tekrar getiriyor.

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

Apple, 2007 yılında ilk iPhone'unu tanıtırken kullandığı duvar kağıdını uzun bir aradan sonra tekrar iOS 16'nın beta sürümüyle birlikte yeniden ekledi.

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

2007 yılında hayatımıza giren iPhone, o günden bu yana akıllı telefon sektörüne liderlik ediyor.

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

Apple'ın her yıl düzenlediği etkinliğine kısa bir süre kalmışken iOS 16 beta sürümünde çalışmalar son gaz devam ediyor.

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

Sürekli yeni bir farklılığın görüldüğü beta sürümünde bu sefer de ilk iPhone'un duvar kağıdı olan palyaço balıklarının geri döndüğü görüldü.

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

Günümüz standartlarına uyarlanan ve daha kaliteli hale getirilen fotoğraf, güncellenmiş.

Apple bir efsaneyi canlandırıyor!

İlk iPhone'un tanıtım etkinliğinde görülen duvar kağıdının görülmesinin ardından 15 yıl geçti.

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