Apple o özelliğe sonsuza kadar veda ediyor!
Apple'ın 2013 yılından bu yana iPhone, iPad ve MacBook'larda aktif olarak kullandığı özelliğine artık tamamen veda ettiği söyleniyor.
Apple o özelliğe sonsuza kadar veda ediyor!
iPad ve MacBook'larda bulunan bu özelliğin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.
Apple o özelliğe sonsuza kadar veda ediyor!
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iPad Pro, Mac ve Apple TV bu ay içerisinde tanıtılacak. Ancak tanıtım için bir etkinlik düzenlenmeyecek.
Apple o özelliğe sonsuza kadar veda ediyor!
11 inç ve 12.9 inç'ik iPar Pro, 14 inç ve 16 inç'lik MacBook Pro ve M2 serisi yongalara sahip Mac mini modelleri bu yılın sonuna doğru tanıtılacak.
Apple o özelliğe sonsuza kadar veda ediyor!
A14 yongası ve arttırılmış 4GB RAM'e sahip olan Apple TV de aynı şekilde bu yılın sonuna doğru tanıtılacağa benziyor.