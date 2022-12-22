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Teknokulis Galeri AB Apple'a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

AB Apple'a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Amerika'lı teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından getirilen kuralla birlikte iPhone modellerinin USB-C şarj bağlantı noktasına geçirmeye zorlanıyor. Apple için tanınan süre dolmak üzere! İşte o tarih...

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Avrupa Birliği'nin aldığı kararla birlikte tablet, dizüstü bilgisayarlar ve telefon gibi taşınabilir akıllı tüm cihazların Avrupa'da USB-C kullanması gerekiyor.

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Apple, yeni MacBook ve iPad serisinde zaten USB-C kullanıyor. Ancak iPhone'larda bulunan şarj söketinin değiştirilmesi gerekiyor.

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Apple yöneticisi Greg Joswiak, bu yılın başında konulan kurala karşı isteksiz gelse de AB düzenlemesine uymaktan başka seçeneği yok.

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Kaliforniya'da gerçekleşen bir konferansta "Açıkçası uymaktan başka seçeneğimiz yok" açıklamasını yaptı. AB parlamentosu bu kararı 'e-atıkları engellemek' istediklerini söyledi.

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Tüm taşınabilir cihazların yeni karara uyması için tarih verildi!

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Apple'ın USB-C'ye geçmek için 28 Aralık 2024'e kadar süresi var.

AB Apple’a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...

Apple 3. nesil AirPods'ları lightnin bağlantı noktasıyla tanıttı. Bu nedenle yeni AirPods'ların da değişmesi gerekecek.

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