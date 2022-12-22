Avrupa Birliği'nin aldığı kararla birlikte tablet, dizüstü bilgisayarlar ve telefon gibi taşınabilir akıllı tüm cihazların Avrupa'da USB-C kullanması gerekiyor.
AB Apple'a tarih verdi! Süresi dolmak üzere...
Amerika'lı teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından getirilen kuralla birlikte iPhone modellerinin USB-C şarj bağlantı noktasına geçirmeye zorlanıyor. Apple için tanınan süre dolmak üzere! İşte o tarih...
Apple yöneticisi Greg Joswiak, bu yılın başında konulan kurala karşı isteksiz gelse de AB düzenlemesine uymaktan başka seçeneği yok.
Kaliforniya'da gerçekleşen bir konferansta "Açıkçası uymaktan başka seçeneğimiz yok" açıklamasını yaptı. AB parlamentosu bu kararı 'e-atıkları engellemek' istediklerini söyledi.
Tüm taşınabilir cihazların yeni karara uyması için tarih verildi!
Apple 3. nesil AirPods'ları lightnin bağlantı noktasıyla tanıttı. Bu nedenle yeni AirPods'ların da değişmesi gerekecek.