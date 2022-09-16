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Apple'dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 16 sürümüyle kullanıcılarına farklı bir deneyim kazandırdı. Ancak her telefon modeli bu güncellemenin tüm özelliklerine erişememişti. Kararından dönen Apple, getireceği 16.1 sürümüyle birlikte birçok iPhone kullanıcısının gönlünü kazandı.

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

iOS 16 ile birlikte telefonlarda uzun zamandır olmayan pil yüzdesinin tekrardan ekranda gösterilmeye başlaması gibi birçok yeni özellik eklenmişti.

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

Ancak bu özellik, iPhone 11, 12 Mini ve 13 Mini modelleriyle uyumlu değildi.

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

Apple, getirdiği iOS16.1 sürümüyle birlikte bu pil yüzdesini, çentikli modellerin çoğuna ekleyeceğini duyurdu.

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

iPhone X modeliyle ortadan kalkan pil yüzdesi özelliği geri geldi!

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

İşte o modeller...

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

iOS 16.1 ile birlikte iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini, pil yüzdesini göstermeye başlayacak.

Apple’dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!

iPhone'larda pil yüzdesi nasıl aktifleştirilir?

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