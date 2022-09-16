iOS 16 ile birlikte telefonlarda uzun zamandır olmayan pil yüzdesinin tekrardan ekranda gösterilmeye başlaması gibi birçok yeni özellik eklenmişti.
Apple'dan bu model kullanıcılarını sevindiren haber!
Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 16 sürümüyle kullanıcılarına farklı bir deneyim kazandırdı. Ancak her telefon modeli bu güncellemenin tüm özelliklerine erişememişti. Kararından dönen Apple, getireceği 16.1 sürümüyle birlikte birçok iPhone kullanıcısının gönlünü kazandı.
Ancak bu özellik, iPhone 11, 12 Mini ve 13 Mini modelleriyle uyumlu değildi.
Apple, getirdiği iOS16.1 sürümüyle birlikte bu pil yüzdesini, çentikli modellerin çoğuna ekleyeceğini duyurdu.
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İşte o modeller...
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