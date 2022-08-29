Apple'ın Eylül ayındaki etkinliğinin detayları!
Her yıl düzenli olarak yapılan Apple Eylül etkinliği bu sene 7 Eylül'de gerçekleşecek. Aylardır şirketin bu etkinlikte tanıtacağı ürünler hakkında ortaya birçok iddia atılsa da Apple tarafından net bir açıklama yapılmadı. Peki Apple'ın 'Far Out' etkinliğinde dört gözle beklenen ürünler hakkında neler biliyoruz?
Ancak kullanıcıların bilmediği bir veya iki sürpriz olabilir. İşte görmeyi beklediğimiz her şeyin özeti...
iPhone 14 ve iPhone 14 Pro
İddiaların en net ve kesin olan iPhone 14 serisi.
Apple her Eylül ayında yeni bir iPhone serisini piyasaya sürüyor.
Bu yılda aynı şekilde yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürecek olan şirketin yeni serisi hakkında birçok iddia ortaya atıldı.
Yeni iPhone 14 serisi için kullanıcıların büyük heyecanla beklediği yenilik ise çentiğin kaldırılması ve her zaman açık ekran.
Söylentiler göre Apple, standart ve üst düzey iPhone'u bu yıl daha da farklılaşmış bir şekilde piyasaya sürecek.