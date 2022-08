Apple’ın Eylül ayındaki etkinliğinin detayları!

Her yıl düzenli olarak yapılan Apple Eylül etkinliği bu sene 7 Eylül'de gerçekleşecek. Aylardır şirketin bu etkinlikte tanıtacağı ürünler hakkında ortaya birçok iddia atılsa da Apple tarafından net bir açıklama yapılmadı. Peki Apple'ın 'Far Out' etkinliğinde dört gözle beklenen ürünler hakkında neler biliyoruz?