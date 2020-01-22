Apple'ın gizli binası! Üssün içinde neler var?

'Apple'ı bilmeyen yoktur!' dersek herhalde abartmış olmayız. Özellikle iPhone akıllı telefonları ve bilgisayarları ile bir şekilde hayatımızın bir noktasında yer edindi ünlü marka Apple. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Apple'ın pek bllinmeyen, gözlerden ırak bir binası var. Üs diye tabir edilen bu binada neler mi var? İşte görenleri şaşırtacak Apple'ın gizli üssü ve içindekiler!