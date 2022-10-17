Apple'ın gizli tuttuğu iOS 16'daki 3 gizli özellik!
Apple, iOS 16 ile birlikte iPhone ekosistemine birçok yenilik kattı. Tüm kullanıcılar tarafından sevilen bu özelliklere ek olarak bilinmeyen gizli özellikler de bulunuyor. İşte Apple'ın gizli tuttuğu 3 iOS 16 özelliği...
iOS 16'ya güncelledikten sonra Kişiler uygulamanıza gidin ve kaldırmak istediğiniz bir kişiyi basılı tutun. Bir açılır menü görünecek ve menünün alt kısmında bir Kişiyi Sil düğmesi göreceksiniz.
2. Denetim Merkezi'ne Hızlı Not Ekleme
Hızlı Notlar, iOS 16'nın en az derecelendirilen özelliklerinden biridir. Çok fazla not alırsanız ancak her seferinde Notlar uygulamasını açmak zorunda kalmaktan nefret ediyorsanız, Denetim Merkezi'ne Hızlı Not eklemeniz yeterlidir.
Bunu Ayarlar > Denetim Merkezi'ne gidip Hızlı Not'un yanındaki artı düğmesine dokunarak yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, Kontrol Merkezinde not defterindeki karalamalar gibi görünen yeni bir düğme göreceksiniz. Herhangi bir yerden not almak için üzerine dokunun.
3. Mesajlar'da seçilen uygulamalarla bağlantıları açma
Genellikle, Mesajlar'daki bir bağlantıya dokunduğunuzda iPhone'unuz bu bağlantıyı otomatik olarak doğru uygulamada açar.
Ancak iOS 16'da, zengin olmayan bazı bağlantıları hangi uygulamalarda açmak istediğinizi seçebilirsiniz. Mesajlar'da zengin olmayan bir URL'ye uzun basarsanız, zaman zaman birden çok uygulama adı görürsünüz. Ardından bağlantının hangi uygulamayı açmasını istediğinize karar verebilirsiniz.