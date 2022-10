Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

2. Denetim Merkezi'ne Hızlı Not Ekleme

Hızlı Notlar, iOS 16'nın en az derecelendirilen özelliklerinden biridir. Çok fazla not alırsanız ancak her seferinde Notlar uygulamasını açmak zorunda kalmaktan nefret ediyorsanız, Denetim Merkezi'ne Hızlı Not eklemeniz yeterlidir.