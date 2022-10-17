Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

Ancak iOS 16'da, zengin olmayan bazı bağlantıları hangi uygulamalarda açmak istediğinizi seçebilirsiniz. Mesajlar'da zengin olmayan bir URL'ye uzun basarsanız, zaman zaman birden çok uygulama adı görürsünüz. Ardından bağlantının hangi uygulamayı açmasını istediğinize karar verebilirsiniz.