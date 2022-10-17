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Teknokulis Galeri Apple'ın gizli tuttuğu iOS 16'daki 3 gizli özellik!

Apple'ın gizli tuttuğu iOS 16'daki 3 gizli özellik!

Apple, iOS 16 ile birlikte iPhone ekosistemine birçok yenilik kattı. Tüm kullanıcılar tarafından sevilen bu özelliklere ek olarak bilinmeyen gizli özellikler de bulunuyor. İşte Apple'ın gizli tuttuğu 3 iOS 16 özelliği...

Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

1. Kişileri daha kolay silme

iPhone'daki kişi listesini temizlemek her zaman kullanıcı için karmaşık bir süreç oluşturmuştu. Ancak iOS 16 ile birlikte bu zorluk kolaylaştırıldı.

Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

iOS 16'ya güncelledikten sonra Kişiler uygulamanıza gidin ve kaldırmak istediğiniz bir kişiyi basılı tutun. Bir açılır menü görünecek ve menünün alt kısmında bir Kişiyi Sil düğmesi göreceksiniz.

Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

2. Denetim Merkezi'ne Hızlı Not Ekleme

Hızlı Notlar, iOS 16'nın en az derecelendirilen özelliklerinden biridir. Çok fazla not alırsanız ancak her seferinde Notlar uygulamasını açmak zorunda kalmaktan nefret ediyorsanız, Denetim Merkezi'ne Hızlı Not eklemeniz yeterlidir.

Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

Bunu Ayarlar > Denetim Merkezi'ne gidip Hızlı Not'un yanındaki artı düğmesine dokunarak yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, Kontrol Merkezinde not defterindeki karalamalar gibi görünen yeni bir düğme göreceksiniz. Herhangi bir yerden not almak için üzerine dokunun.

Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

3. Mesajlar'da seçilen uygulamalarla bağlantıları açma

Genellikle, Mesajlar'daki bir bağlantıya dokunduğunuzda iPhone'unuz bu bağlantıyı otomatik olarak doğru uygulamada açar.

Apple’ın gizli tuttuğu iOS 16’daki 3 gizli özellik!

Ancak iOS 16'da, zengin olmayan bazı bağlantıları hangi uygulamalarda açmak istediğinizi seçebilirsiniz. Mesajlar'da zengin olmayan bir URL'ye uzun basarsanız, zaman zaman birden çok uygulama adı görürsünüz. Ardından bağlantının hangi uygulamayı açmasını istediğinize karar verebilirsiniz.

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