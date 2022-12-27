Araba fiyatındaki akıllı saat hayal kırıklığına uğratıyor!

Yüksek fiyatla satılan bu saatin, ucuz bir düdükle karşılaştırıldıktan sonra 198 metre uzaklıktan duyuramadığı sesi basit düdük 400 metreye kadar ulaştırabildi. Zor şartlarda kalan sporcuların böyle özellikler için ekstra para vererek saat alması mı yoksa düdük taşıması mı daha sağlıklı olur tartışması başlatan bu deney, The Verge tarafından yapıldı.