Apple'ın Eylül ayında tanıttığı Apple Watch Ultra, yüksek fiyatı, tasarımı ve performansı ile birlikte çok dikkat çekmişti. Profesyonel sporcuların performansını arttırmak için tasarlanan bu saat, zor koşulları kolaylaştıracak bir performansa sahip.
Araba fiyatındaki akıllı saat hayal kırıklığına uğratıyor!
Apple'ın ultra lüks ve pahalı akıllı saatı Apple Watch Ultra yapılan bir deney sonrası hayal kırıklığı yaşattı!
Apple Watch Ultra'nın özelliklerinden biri olan düdük özelliği ucuz ve normal bir düdükle karşılaştırıldı. Sonuçlar, Apple için iç açıcı olmadı.
Yenilgiye uğradı!
Apple Watch Ultra, acil durumlarda yakınınızdaki insanları uyarmanız için 86dB düzeyine kadar ses çıkarabilen bir özellik sunuyor. İddialara göre bu ses 180 metre uzaklığa kadar duyulabiliyor.
Yüksek fiyatla satılan bu saatin, ucuz bir düdükle karşılaştırıldıktan sonra 198 metre uzaklıktan duyuramadığı sesi basit düdük 400 metreye kadar ulaştırabildi. Zor şartlarda kalan sporcuların böyle özellikler için ekstra para vererek saat alması mı yoksa düdük taşıması mı daha sağlıklı olur tartışması başlatan bu deney, The Verge tarafından yapıldı.