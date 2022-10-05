Avrupa Birliği’nin kararı Apple’ı sıkıntıya sokacak!

2024 yılı sonuna kadar, AB'de satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameraların bir USB Tip-C şarj portu ile donatılması gerekecek. 2026 baharından itibaren yükümlülük dizüstü bilgisayarlara da yayılacak. Yeni kurallara göre, tüketiciler artık yeni bir cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacaklar, çünkü bir dizi küçük ve orta ölçekli taşınabilir elektronik cihaz için tek bir şarj cihazı kullanabilecekler.