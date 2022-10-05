Tüm telefonların, tabletlerin ve elektronik cihazların USB-C şarj bağlantı noktalarına sahip olması gerektiği anlamına gelen yeni bir AB yasası kabul edildi.
Avrupa Birliği'nin kararı Apple'ı sıkıntıya sokacak!
Apple, 2024 yılına kadar USB-C bağlantı noktasını kullanmak zorunda kaldığı için iPhone sahiplerinin yeni kablolara ihtiyacı olacak. Cihazlarının çoğunda kullanılan USB-C girişi kullanan Android bu karardan büyük ölçüde etkilenmezken, Apple birçok ürününde değişiklik yapmak zorunda kalacak.
Apple'ın bu sene tanıttığı tüm yeni iPhone modelleri, Apple'ın kendi özel güç konektörü olan Lightning ile birlikte gönderildi. Ancak Avrupa Parlamentosu, 2024'ün sonuna kadar UCB-C'yi uygulamak için ezici bir şekilde oy kullandığı için bu durum değişmek üzere.
Bu, iPhone ve popüler AirPods kablosuz kulaklıklar da dahil olmak üzere birçok Apple cihazının geçiş yapmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
2024 yılı sonuna kadar, AB'de satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameraların bir USB Tip-C şarj portu ile donatılması gerekecek. 2026 baharından itibaren yükümlülük dizüstü bilgisayarlara da yayılacak. Yeni kurallara göre, tüketiciler artık yeni bir cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacaklar, çünkü bir dizi küçük ve orta ölçekli taşınabilir elektronik cihaz için tek bir şarj cihazı kullanabilecekler.
Bununla birlikte, Lightning bağlantı noktaları yalnızca Apple aygıtlarında kullanılırken, USB-C bağlantı noktaları artık çok yaygındır. Çoğu Android amiral gemisi telefon artık USB-C bağlantı noktalarına sahip. Macbook'lar ve iPad Pro dahil olmak üzere birçok Apple ürünü zaten USB-C'yi de içeriyor. Apple ayrıca iPhone 11 ile bazı ürünlerinde şarj cihazının bir ucuna bir USB-C ucu da tanıttı. Ancak telefon bağlantı noktası Lightning olarak kaldı.
Sıcak takas
Yeni karar, yalnızca Avrupa'da satılan ürünleri etkilediği anlamına gelen bir AB direktifidir. Ancak Apple'ın Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere üretim kolaylığı için USB-C'yi daha yaygın bir şekilde benimsemesi mümkün. CCS Insight'tan endüstri analisti Ben Wood, "Apple'ın 2023'te tanıtacağı iPhone 15 serisinde USB-C'ye geçmesi kaçınılmaz" dedi.