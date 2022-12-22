Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı Microsoft'un bünyesine dahil etmek için 69 milyar dolarlık bir anlaşma sürecine girmişti.
Bakın Netflix'i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...
Kaliforniya merkezli Amerikan teknoloji ve medya hizmeti sağlayıcısı Netflix, son günlerde büyük bir abone kaybı yaşıyor. Getirdiği yeni abonelik ücreti, reklamlı abonelik ve hesap paylaşımına koyduğu kısıt nedeniyle büyük tepki toplayan platform, başka bir marka tarafından satın alınabilir. İşte dünyaca ünlü o marka...