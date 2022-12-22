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Teknokulis Galeri Bakın Netflix'i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Bakın Netflix'i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Kaliforniya merkezli Amerikan teknoloji ve medya hizmeti sağlayıcısı Netflix, son günlerde büyük bir abone kaybı yaşıyor. Getirdiği yeni abonelik ücreti, reklamlı abonelik ve hesap paylaşımına koyduğu kısıt nedeniyle büyük tepki toplayan platform, başka bir marka tarafından satın alınabilir. İşte dünyaca ünlü o marka...

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı Microsoft'un bünyesine dahil etmek için 69 milyar dolarlık bir anlaşma sürecine girmişti.

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Öncesinde Minecraft'ı 2,5 milyar dolara, LinkedLn'i 26 milyar dolara, Nuance'ı 20 milyar dolara bünyesine dahil eden Microsoft, Netflix'i de satın almayı düşünüyor.

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Microsoft'un başkanı Brad Smith'in Netflix yönetim kurulunda olması ve platformun reklamlı abonelik planının altyapısını geliştirmek üzere Microsoft'la yaptığı anlaşma sonrasında Nadella'nın attığı adımla Netflix'i satın almayı planladığı anlaşıldı.

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

1,8 trilyon dolar değeri olan Microsoft, 128 milyar dolar piyasa değeri olan Netflix'i satın alarak platform için karlı bir anlaşma yapacağa benziyor.

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Netflix'i pek çok farklı cihazda sunarak ve oyun stüdyoları kurarak oyun Netflix'in oyun sayısını arttıracak yenilikler getirecek olan Microsoft, platformun kaybettiği kullanıcıları da geri getirebilir.

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...

Reuters'e göre Microsoft Netflix'e %30'luk yüksek bir fiyat teklif ederse platformu 190 milyar dolara satın almış olacak.

Bakın Netflix’i kim satın alıyor! Çok şaşıracaksınız...
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