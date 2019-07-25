Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar
Akıllı telefonları adeta elimizden düşürmüyoruz. Kimilerimizin telefonu uyurken bile başucunda. Teknolojinin geldiği nokta heyecan verici elbette. Daha kısa zaman önce sadece aramak ve konuşmak için kullanılan telefonlar şimdi birer bilgisayar. Her işimizi cep telefonumuzdan halledebiliyoruz. Teknolojik gelişmenin artı yönleri gibi eksi yönleri de var. Mesela radyasyon gibi. Kullandığınız akıllı telefonun radyasyon değerinden haberiniz var mı? Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?
Peki Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?
1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada...
1.74W ile Vivo S1...
1.73W ile Xiaomi Redmi 6...
1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...
1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T ise Xiaomi'nin peşinden geliyor.