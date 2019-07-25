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Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

Akıllı telefonları adeta elimizden düşürmüyoruz. Kimilerimizin telefonu uyurken bile başucunda. Teknolojinin geldiği nokta heyecan verici elbette. Daha kısa zaman önce sadece aramak ve konuşmak için kullanılan telefonlar şimdi birer bilgisayar. Her işimizi cep telefonumuzdan halledebiliyoruz. Teknolojik gelişmenin artı yönleri gibi eksi yönleri de var. Mesela radyasyon gibi. Kullandığınız akıllı telefonun radyasyon değerinden haberiniz var mı? Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki Almanya ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

Peki Almanya ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada...

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

1.74W ile Vivo S1...

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

1.73W ile Xiaomi Redmi 6...

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...

Bu habere dikkat! Radyasyon oranı en yüksek telefonlar

1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T ise Xiaomi'nin peşinden geliyor.

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