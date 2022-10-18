Bu madde uzaylıların varlığını kanıtlayacak!

Nitröt oksit (N2O) olarak bilinen Gülme Gazı da Dünya'daki bazı mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Atmosferde yoğun bir şekilde bulunmayan bu gaz mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin molekülünün salınımına yol açıyor. Bu hormon da insanların gülmesine neden oluyor. Ayrıca bu gaz da ağrı kesici olarak da kullanılıyor.