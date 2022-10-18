Bilim insanları uzun zamandır evrende uzaylıların varlığını kanıtlayabilecek deliller arıyor. Geçmişten günümüze denenen birçok fardklı yöntem gözle görülür bir sonuç verdmese de ABD'deki uzay çalışmaları yapan bir grup bilim insanı "gülme gazı"nın uzaylıların varlığına dair farklı sonuçlar verebileceğini iddia etti.
Bu madde uzaylıların varlığını kanıtlayacak!
İnsanlığın başından beri gizemini koruyan uzaylılar birçok tartışmaya konu oldu. Yapılan sayısız araştırmalar ve iletişime geçme çabaları sonuçsuz kalsa da uzaylıların varlığını kanıtlayabilecek bir madde tespit edildi. İşte o madde...
Uzaylılar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar genellikle metan ve oksijen gazlarına odaklanıyor. Bu iki gazın uzaylı varlığına dair büyük önemde biyolojik imzalar taşıdığı düşünülüyor. Bilim insanlarına göre uzayda normalden daha fazla bir yoğunluğa sahip oksijen veya metan gazının keşfi uzaylıların yaşamış olduğuna dair büyük kanıtlar taşıyacak.
Nitröt oksit (N2O) olarak bilinen Gülme Gazı da Dünya'daki bazı mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Atmosferde yoğun bir şekilde bulunmayan bu gaz mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin molekülünün salınımına yol açıyor. Bu hormon da insanların gülmesine neden oluyor. Ayrıca bu gaz da ağrı kesici olarak da kullanılıyor.
Bilim insanlarına göre gülme gazı dünya tarihinde şuandakinden çok daha fazla olduğu dönemler yaşandı. Bu düşünceyle birlikte uzaylı araştırmalarında yeni bir yaklaşım benimsendi.
Riverside Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre uzaylı araştırmalarında gülme gazının etkili olabileceği vurgulandı.
Biyolojik imza bırakan bu gazın ihmal edilmemesi gerekiyor. Gülme gazı olan nitröz oksiti uzayda da üretebilecek canlılar uzaylı araştırmalarında büyük bir kapı açabilir. Uzayda rastlanabilecek bu gazla birlikte biyolojik yaşamın da olduğu kanıtlanabilecek.
Eğer uzayda gülme gazına rastlanırsa bu da uzayda biyolojik bir yaşam olduğunu kanıtlayacak.