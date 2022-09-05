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Teknokulis Galeri Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Google, mobil cihazlarında Chrome tarayıcısını kullanan kullanıcıları bu bildirimleri görmezden gelmemeleri konusunda uyardı. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirebilen yetkiyi veren bildirimi yok saymak pahalıya mal olabiliyor.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Google, internet dolandırıcılığından kaçmak isteyen kullanıcıların yardımcı olma vaadi sunan güvensiz siteleri ziyaret etmemeleri konusunda uyarıyor.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Bu güvensiz sitelerde kullanıcı bilgilerini çalmak üzere kötü amaçlı yazılımlar bulunuyor.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Siteye giren kullanıcıların karşısına "bulunduğunuz site kötü amaçlı yazılım içeriyor" uyarısı çıkıyor.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Bu bildirim, içerisinde bulunduğunuz sitenin cihazınıza şüpheli yazılımlar yükleyebileceği anlamına geliyor.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

"Yanıltıcı bir sitede bulunuyorsunuz" bildirimi, kullanıcıların kimlik bilgilerini çalabilecek yazılıma sahip bir sitede bulunduğunu belirtiyor.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

"Süpheli site", "site içerisinde zararlı programlar bulunuyor" ya da "bu sayfa kimliği doğrulanmış kaynaklardan komut dosyaları yüklemeye çalışıyor" bildirimlerini reddetmek veya görmezden gelmek kullanıcıya pahalıya mal olabilir.

Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir

Bu tarz bildirimler, cihazınızda bir virüs bulunduğunu söyleyerek sizi zararlı yazılım indirmek için zorluyor.

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