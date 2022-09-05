Google, internet dolandırıcılığından kaçmak isteyen kullanıcıların yardımcı olma vaadi sunan güvensiz siteleri ziyaret etmemeleri konusunda uyarıyor.
Bu mesajı görmezden gelmek size pahalıya mal olabilir
Google, mobil cihazlarında Chrome tarayıcısını kullanan kullanıcıları bu bildirimleri görmezden gelmemeleri konusunda uyardı. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirebilen yetkiyi veren bildirimi yok saymak pahalıya mal olabiliyor.
Bu güvensiz sitelerde kullanıcı bilgilerini çalmak üzere kötü amaçlı yazılımlar bulunuyor.
Siteye giren kullanıcıların karşısına "bulunduğunuz site kötü amaçlı yazılım içeriyor" uyarısı çıkıyor.
Bu bildirim, içerisinde bulunduğunuz sitenin cihazınıza şüpheli yazılımlar yükleyebileceği anlamına geliyor.
"Yanıltıcı bir sitede bulunuyorsunuz" bildirimi, kullanıcıların kimlik bilgilerini çalabilecek yazılıma sahip bir sitede bulunduğunu belirtiyor.
"Süpheli site", "site içerisinde zararlı programlar bulunuyor" ya da "bu sayfa kimliği doğrulanmış kaynaklardan komut dosyaları yüklemeye çalışıyor" bildirimlerini reddetmek veya görmezden gelmek kullanıcıya pahalıya mal olabilir.
Bu tarz bildirimler, cihazınızda bir virüs bulunduğunu söyleyerek sizi zararlı yazılım indirmek için zorluyor.