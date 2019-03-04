İşte telefonu açtığınızda kimisi 'arkadan arkadan' telefonunuzun pilini emen o uygulamalar...
Bu uygulamalar telefonun gücünü saniye saniye emiyor! İşte şarj düşmanı uygulamalar...
Akıllı telefonlar her geçen seneyle birlikte daha yetenekli hale geldi, bununla birlikte günlük hayatımızın bir parçası oldular. Artık birçok işimizi akıllı telefonlar ve mobil internet yardımıyla rahatça halledebiliyoruz. Bu sene ekranı katlanan akıllı telefon modelleri de tanıtıldı, yani mobil cihaz piyasası gelişmeye devam ediyor. Ancak bununla birlikte tüketiciler şarj konusunda bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Telefonunuzun şarjının çabuk bitmesinden şikayetiniz varsa o zaman kullandığınız uygulamalara göz atabilirsiniz. Bazı uygulamalar şarjın hızlı azalmasına neden olabiliyor. Haberimizde hangi uygulamalar olduğunu listeledik.
Netflix
Snapchat
Line
Clash of Clans