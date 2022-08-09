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Teknokulis Galeri Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

WhatsApp'tan konuştuğunuz kişi birden yanıt vermeyi bırakmışsa, engellenip engellenmediğinizi merak etmeye başlayabilirsiniz. Peki merağınızı gidermek için hangi yöntemleri denemelisiniz? WhatsApp'tan engellenip engellenmediğinizi anlamanın yolları...

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Meta mesajlaşma platformu WhatsApp, tüm hayatımızın büyük bir parçası haline geldi ve dünyanın dört bir yanındaki insanları ücretsiz olarak aramanın ve mesajlaşmanın kolay bir yolu haline geldi.

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Bu iletişim ağında mesajlaşmak istemediğimiz insanları engelleyerek iletişimimizi sonlandırabiliriz.

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Peki karşımızdaki insanın bizi engelleyip engellemediğini nasıl anlarız?

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Facebook'ta engellenip engellenmediğinizi anlamanın yollarını burada da bulabilirsiniz.

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Whatsapp'ta engellenip engellenmediğinizi kontrol etmenin doğrudan bir yolu yoktur ve gerçekleşirse bildirim almazsınız.

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Karşınızdaki kişinin sizi engelleyip engellemediğini anlamanın ilk yolu son görülmenin ya da çevrimiçi durumunun gözükmemesidir.

Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!

Bu ikisinin görülmemesi kesin olarak engellendiğiniz anlamına gelmez. Bu iki gösterge ayarlardan kolayca kapanabilir.

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