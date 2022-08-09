Meta mesajlaşma platformu WhatsApp, tüm hayatımızın büyük bir parçası haline geldi ve dünyanın dört bir yanındaki insanları ücretsiz olarak aramanın ve mesajlaşmanın kolay bir yolu haline geldi.
Bu yöntemlerle WhatsApptan engellenip engellenmediğinizi anlayın!
WhatsApp'tan konuştuğunuz kişi birden yanıt vermeyi bırakmışsa, engellenip engellenmediğinizi merak etmeye başlayabilirsiniz. Peki merağınızı gidermek için hangi yöntemleri denemelisiniz? WhatsApp'tan engellenip engellenmediğinizi anlamanın yolları...
Bu iletişim ağında mesajlaşmak istemediğimiz insanları engelleyerek iletişimimizi sonlandırabiliriz.
Peki karşımızdaki insanın bizi engelleyip engellemediğini nasıl anlarız?
Facebook'ta engellenip engellenmediğinizi anlamanın yollarını burada da bulabilirsiniz.
Whatsapp'ta engellenip engellenmediğinizi kontrol etmenin doğrudan bir yolu yoktur ve gerçekleşirse bildirim almazsınız.
Karşınızdaki kişinin sizi engelleyip engellemediğini anlamanın ilk yolu son görülmenin ya da çevrimiçi durumunun gözükmemesidir.
Bu ikisinin görülmemesi kesin olarak engellendiğiniz anlamına gelmez. Bu iki gösterge ayarlardan kolayca kapanabilir.